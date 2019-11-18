Москва, , 16:21 — REGNUM Девять миллиардов долларов — это та сумма, за которую корпорация «Иркут» собирается продать авиакомпаниям произведённые ею 175 самолётов МС-21, передаёт 18 ноября РБК.

По данным источников издания, техническое обслуживание самолётов и страховка будут оплачиваться покупателями отдельно.

«Под этой суммой подразумевается только лизинг», — сказал собеседник издания.

В самой компании-производителе отметили, что по каталогу самолёт МС-21 стоит $97,9 млн (также без страховки и техобслуживания). То есть если бы «Иркут» продавал эту технику по каталогу, то 175 единиц стоили бы $17,1 млрд (эта сумма без малого в два раза больше, чем указанная выше).

Читайте ранее в этом сюжете: Завершился третий этап испытаний самолета МС-21-300 с участием EASA