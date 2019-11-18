Дубай, ОАЭ, , 15:43 — REGNUM Россия ведёт военно-техническое сотрудничество с Ираном, поставляя Тегерану ненаступательное оружие, в том числе комплексы радиотехнической разведки. Об этом на авиационной выставке в Дубае сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

Он уточнил, что речь идёт о «контрактов, не подпадающих под санкции ООН, на поставку комплекта ремонтно-диагностического оборудования, средств радиомониторинга, комплексов радиотехнической разведки, а также другой ненаступательной военной техники», передаёт «Интерфакс». Шугав добавил, что

Ирану могут быть интересны поставки вооружения и военной техники, включая боевые самолёты, вертолеты, танки, корабли, однако до октября 2020 военно-торговое сотрудничество с Ираном в части поставок наступательного вооружения невозможно в связи с резолюцией Совета Безопасности ООН.

«Практическая реализация проектов по указанной номенклатуре начнется только после отмены международных ограничений», — подчеркнул Шугаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника координационного штаба вооружённых сил Ирана бригадный генерал Али Аболлахи заявил, что вооружение и военная техника Ирана находятся на одном уровне с ведущими странами мира по своему развитию. Он подчеркнул, что достижения Ирана в оборонно-промышленном комплексе «наполнили сердца врагов страхом». При этом вся мощь Ирана направлена на защиту мусульман и угнетённых народов региона и мира.

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