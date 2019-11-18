Дубай, ОАЭ, , 14:54 — REGNUM Поставка Ираку российских танков Т-90С в рамках первого этапа завершена. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали 18 ноября в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) на авиасалоне Dubai Airshow 2019.

В пресс-службе ФСВТС отметили, что поставки по первому этапу полностью закрыты, а условия второго этапа будут оговорены дополнительно.

Напомним, ранее стало известно, что в Индии по российской лицензии намерены выпустить 464 танка Т-90С. Они получат название «Bhishma». Соответствующий контракт уже подписан.

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