Тирана, , 17:32 — REGNUM 18 ноября в рамках прошедшей в Тиране конференции на тему «Вызовы безопасности НАТО со стороны технологий» американский генерал Джеймс Джонс обратился к руководству Албании в связи с недавними дискуссиями о проведении Huawei 5G интернет-сети в этой балканской стране.

Албанское новостное агентство Telegrafi цитирует заявление американца:

«Так как Албания готовится перевести свои сети на 5G в будущем году, необходимо, чтобы её лидеры решили, кому они поверят. Албания должна остаться активной участницей НАТО. И потому Албания должна присоединиться к той 5G сети, которую выбрала НАТО. <…> У нас много оснований считать, что помимо прочего Китай намерен использовать свое 5G оборудование в качестве торговой разведывательной площадки, внедренной в сердце национальных систем по всему земному шару. Все эти технологии и цифровые разработки, которые имеются у Китая, дают ему в руки мощный рычаг давления, где 5G может выступать в качестве пятой колонны».

Напомним, ранее компания Huawei уже заявляла о том, что у неё не было планов по созданию 5G сети в Албании.

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