Москва, , 14:21 — REGNUM В Москве электробусы начали работать на новом маршруте №205к от Киевского вокзала до улицы Довженко. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 ноября в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Для Москвы это семнадцатый маршрут, где появился новый вид экологичного общественного транспорта. Всего в столице курсирует свыше 250 электробусов, каждый из которых вмещает 85 пассажиров, включая 35 посадочных мест. С момента появления на улицах столицы электрические автобусы перевезли 19 млн человек.