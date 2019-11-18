Гуанчжоу, Китай, , 12:53 — REGNUM Национальная комиссия развития и реформы КНР (NDRC), являющаяся главным органом государственного экономического планирования страны одобрила план развития инфраструктурной связанности региона Большого Залива Гуандун-Гонконг-Макао, включающий в себя строительство скоростной линии поездов на магнитной подушке, способных развивать скорость до 600 км/ч, сообщает газета Global Times.

Пресс-секретарь комиссии Мэн Вэй заявила, что правительство продолжит политику имплементации планов улучшения транспортной связанности региона и даже выведет ее на новый уровень. Так, новейший сверхскоростной маглев, вероятно, станет одно из основой новой политики.

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Согласно докладу, опубликованному Комиссией по развитию и реформе Шэньчжэня, маглев должен будет связать два крупнейших города провинции Гуандун на юге Китая — Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Китай уже показал прототип маглева, который способен достигать скорости 600 км/ч. Потенциально, при его помощи можно сократить время поездки между городами всего до 20 минут против нынешних 48 минут.

«Успех действующей высокосортной железной дороги и вписанность ее в общую железнодорожную сеть будет важным аргументом против строительства отдельной линии маглева», — заявил профессор Пекинского университета Цзяотун Ли Хунчан.

Однако, в пользу проекта говорят амбиции китайских властей и потенциально высокий рынок спроса на новейшие скоростные линии поездов в районе Большого Залива. При этом, власти готовы запустить проект, даже при неочевидной экономической целесообразности и при высоких начальных затратах, чтобы создать альтернативу японской линии маглева между Токио и Нагоя.