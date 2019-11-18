Бразилиа, , 10:49 — REGNUM Назначены сроки проведения новых испытаний головной дизель-электрической подводной лодки Riachuelo класса Scorpene, принадлежащей ВМС Бразилии. Об этом 17 ноября сообщает специализированный сайт Poder Naval.

По данным интернет-издания, субмарину 21 ноября погрузят в воду без использования двигателей, чтобы проверить герметичность подводного корабля, и как работают его системы при погружении.

Сообщается, что сдача подлодки в эксплуатация запланирована на октябрь 2020 года.

Напомним, Riachuelo является головной из четырех субмарин, которые для Бразилии строит бразильско-французская компания Itaguaí Construções Navais. Данный тип подлодок ранее производился для ВМФ Франции, но теперь идет только на экспорт, после того, как французские власти решили весь свой подводный флот сделать атомным.