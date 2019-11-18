Пекин, , 10:05 — REGNUM Первый авианосец, полностью построенный в Китае, завершает свои ходовые испытания. Об этом сообщило Министерство обороны Тайваня, передаёт Radio France Internationale.

Уточняется, что 16 ноября авианосец в сопровождении сторожевых кораблей вышел из Восточно-Китайского моря, пересёк Тайваньский пролив и направился на военно-морскую базу Санья, расположенную в провинции Хайнань. Его преследовали американские и японские корабли.

Министерство обороны Тайваня заявило, что военные самолёты контролируют группу китайских кораблей и попросили жителей Тайваня не волноваться по этому поводу.

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Как утверждают военные эксперты, авианосец проходит уже девятые по счету морские испытания с момента его спуска на воду с верфи Далянь (Дальний) в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Генеральный директор Комплексного научно-технического центра университета Даньцзян Су Цзыюнь отметил, что после окончания испытаний корабль будет готов совершить путешествие с севера на юг на расстояние почти 10 тыс. км. При этом он подчеркнул, что тестовое значение нынешних испытаний больше, чем политическое.

Отмечается, что в отличие от предыдущего морского перехода через Тайваньский пролив, который совершил первый китайский авианосец «Ляонин», второй авианосец, полностью построенный внутри Китая, проходит через Тайваньский пролив до его ввода в строй.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый авианосец ВМС Китая, вернее авианесущий крейсер «Ляонин», был построен на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского авианесущего крейсера «Варяг». В 2011 году корабль прошёл морские испытания, в конце 2012 года истребитель J-15 впервые совершил успешную посадку на палубу «Ляонина».

В апреле 2017 года на воду был спущен второй авианосец, по типу аналогичный с «Ляонином». В конце 2017 года на судостроительной верфи Shanghai Jiangnan Shipyard Group в Шанхае было начато строительство третьего авианосца для военно-морских сил КНР.

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