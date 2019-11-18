Улан-Удэ, , 09:05 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил внести изменения в авиационные правила. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, это необходимо для обеспечения низкой стоимости эксплуатации для самолёта ТВС-2ДТС «Байкал», который должен заменить старый Ан-2.

Об этом он заявил на стратегической сессии «Региональные и местные авиаперевозки» под председательством зампреда правительства России Максима Акимова. По словам Цыденова, «Байкал» должен стать основой для развития местных воздушных линий и обеспечить транспортную доступность отдаленных районов страны.

Отмечается, что характеристики пока ещё не разработанного самолёта выходят за рамки авиационных правил для эксплуатации однодвигательных самолетов.

«Благодаря уникальным характеристикам самолета «Байкал», можно обеспечить низкую стоимость его эксплуатации и минимальные расходы на создание требуемой наземной инфраструктуры. Для этого необходимо внести изменения в «Авиационные правила. Часть 23» в части увеличения для однодвигательных самолетов нормальной и многоцелевой категорий максимального взлетного веса до 7400 кг и количества перевозимых пассажиров до 14 человек», — отметил он.

Он также добавил, что эти параметры можно включить в новые авиационные правила, разрабатываемые Минтрансом. При этом глава Бурятии напомнил, что аналогичные нормы в Европе и США допускают для однодвигательных самолетов максимальную взлетную массу 7500 кг и возможность перевозки 14 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алексей Цыденов заверил, что работы над самолётом продолжаются. По его словам, проект полностью перекомпонован с американских комплектующих на российские.

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