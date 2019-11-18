Москва, , 07:45 — REGNUM В России продолжается разработка межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», который станет первым шагом на пути роботизации артиллерийских систем.

Об этом заявил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский в интервью газете «Красная звезда» накануне Дня ракетных войск и артиллерии, который ежегодно отмечается 19 ноября.

«В нём создано безлюдное боевое отделение, а процессы наведения и заряжания орудия осуществляются автоматически без участия человека», — отметил Матвеевский, говоря о комплексе «Коалиция-СВ».

По словам начальника ракетных войск и артиллерии, по итогам 2019 года в войска будет поставлено более 500 единиц современного вооружения и военной техники.

«Завершается перевооружение ракетных соединений с ракетного комплекса «Точка-У» на современный ракетный комплекс «Искандер». В ближайшее время планируется вручение очередного бригадного комплекта этого уникального комплекса ракетному соединению Западного военного округа», — сказал Михаил Матвеевский.

Кроме того, в войска поступают модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-СМ», модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» с автоматизированной системой наведения боевой машины на цель. Продолжается перевооружение реактивных артиллерийских бригад с РСЗО «Смерч» на модернизированную РСЗО «Торнадо-С».

В составе ракетно-артиллерийских комплексов активно применяются беспилотные летательные аппараты, обеспечивающие разведку и контроль огневого поражения на значительной дальности в режиме реального времени.

«Подразделения с комплексами беспилотных летательных аппаратов уже включены во все артиллерийские соединения», — отметил начальник ракетных войск и артиллерии.

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