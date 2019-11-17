Пекин, , 16:09 — REGNUM Китайская компания Huawei представила список моделей смартфонов, на которые начата рассылка обновления прошивки EMUI. Об этом сообщает ITHome.

Стабильную версию EMUI 10 первыми получают смартфоны Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, Mate 20 X (4G), Glory 20, Glory 20 PRO, Glory V20 и Glory Magic2. На устройства Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design, Mate RS Porsche Design, P20, P20 Pro будет прислана открытая бета-версия EMUI 10.

Напомним, EMUI представляет собой пользовательский интерфейс для смартфонов производства Huawei, работающих на базе операционной системы Android. Первая версия прошивки EMUI была выпущена в 2012 году.

EMUI 10 версии включает все обновления Android 10, а также ряд других изменений. В частности, в новой версии прошивки переработан тёмный режим, добавлены цветовые схемы, а также значительнj изменён дизайн пользовательского интерфейса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Huawei заявили, что количество использующихся смартфонов с прошивкой EMUI превысило 470 млн.

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