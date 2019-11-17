Гуанчжоу, Китай, , 15:48 — REGNUM Тест китайской телекоммуникационной компании ZTE показал, что скорость передачи данных через сети мобильной связи пятого поколения (5G) в 10 раз выше, чем при использовании сетей предыдущего поколения 4G LTE. Об этом сообщает Wccftech.

Большая часть предыдущих тестов связи 5G проводилась в идеальных условиях, поэтому их результаты не давали точного представления о преимуществах связи нового поколения. Сотрудники компании ZTE проверили скорость передачи данных по сетям 5G в одном из районов города Гуанчжоу. Во время теста сотрудник загружал данные на мобильное устройство, передвигаясь по району на автомобиле.

Тест показал, что средняя скорость загрузки оказалась около 1000 мегабит в секунду. Минимальная зафиксированная скорость передачи данных составила 800 Мбит/с, максимальная — 1300 Мбит/с. Отметим, максимальная скорость передачи данных через сети 4G LTE подвижным объектам составляет около 100 Мбит/с.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре крупнейшие операторы сотовой связи Китая стали предоставлять услуги связи 5G частным клиентам.