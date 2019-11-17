Сеул, , 15:27 — REGNUM Значительное количество пользователей смартфонов Galaxy A50 от южнокорейской компании Samsung столкнулось с некорректной работой сканера отпечатков пальцев после установки последних обновлений прошивки устройства. Об этом сообщает GalaxyClub.

Согласно жалобам пользователей на сайтах технической поддержки Samsung, сбои в работе сканера появились после установки двух последних версий прошивки — A505FNXXS3ASK9 и A505FDDS3ASK8. При установке этих версий часть пользователей лишилась возможности регистрировать новые отпечатки пальцев для разблокирования устройства. При этом одной из целей выпуска обновлений прошивки было усовершенствование системы защиты смартфона с помощью отпечатка пальцев.

Пользователям смартфонов этой модели рекомендуется не устанавливать обновление прошивки до исправления ошибок, либо пользоваться другими инструментами для авторизации, такими как PIN-код или Face Unlock.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре Samsung Galaxy A50 вошёл в пятёрку самых продаваемых моделей смартфонов 2019 года.