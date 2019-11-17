Вашингтон, , 14:53 — REGNUM Спор между американскими информационно-технологическими компаниями Oracle и Google прошёл все нижестоящие инстанции и будет рассмотрен верховным судом США. Об этом сообщает CNBC.

Судебное разбирательство между двумя американскими компаниями тянется с 2010 года. Тогда компания Oracle обвинила Google в нарушении авторского права в связи с заимствованием 11 500 строк кода из языка программирования Java для создания операционной системы Android. Сам язык программирования Java был разработан компанией Sun Microsystems, позже приобретённой Oracle.

Последнее решение по этому делу было вынесено апелляционным судом США по федеральному округу, который признал Google виновной в нарушении авторских прав. В компании Oracle заявили, что рассчитывают на компенсацию в размере 9 млрд, хотя официальное наказание для Google не было установлено. Точку в этом деле поставит высшая судебная инстанция Соединённых Штатов — верховный суд США.

Это дело может стать важным прецедентом для всей отрасли информационных технологий. Речь идёт не столько о юридических вопросах, сколько о техническом споре о характере использованного кода. В Google утверждают, что использованный код носил сугубо функциональный характер и не может быть защищён авторским правом.

Ранее обеспокоенность в связи с этим делом выразили и другие разработчики программного обеспечения. В частности, в Microsoft заявили, что это дело «угрожает катастрофическими последствиями для инноваций». Также группа компаний, включая Firefox Mozilla, Etsy и Medium, выпустила совместное заявление, в котором отмечается, что решение по этому делу способно «полностью изменить структуру производства программного обеспечения, конкуренции и инноваций, особенно в интернете».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре стало известно, что компания Amazon намерена оспорить результаты конкурса на разработку облачной инфраструктуры для министерства обороны США. Ранее Пентагон отдал этот контракт, оцениваемый в $10 млрд, компании Microsoft.