Рыбинск, Ярославская область, , 13:55 — REGNUM Специалисты конструкторского бюро «Луч» концерна «Вега» расширили диапазон рабочих температур для выпускаемых индивидуальных сигнализаторов напряжения. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Устройства такого типа используются при обслуживании электроустановок и высоковольтных линий электропередачи. Индивидуальные сигнализаторы крепятся на касках и предупреждают специалистов в случае возможной опасности поражения электрическим током.

Конструкторское бюро «Луч», расположенное в городе Рыбинск Ярославской области, произвело уже более 15 тысяч таких приборов. Сейчас специалисты предприятия модернизировали выпускаемые изделия, понизив минимальную рабочую температуру до — 50 °C.

«Производство оборудования для обеспечения безопасности персонала при обслуживании и ремонте электросетей является одним из успешных примеров диверсификации продукции предприятия», — отметил генеральный директор конструкторского бюро «Луч» Михаил Шебакпольский.

Напомним, основным направлением деятельности КБ «Луч» является разработка и производство радиоэлектронной аппаратуры для авиационных систем навигации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года был представлен доплеровский измеритель скорости и сноса нового поколения разработки КБ «Луч», обеспечивающий устойчивость вертолётов в сложных условиях.

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