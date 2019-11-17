Вашингтон, , 13:55 — REGNUM Американская компания Microsoft прекратит поддержку приложения с голосовым помощником Cortana для мобильных устройств под управлением операционных систем Android и iOS. Об этом сообщает The Verge.

В Microsoft рассказали, что голосовой помощник Cortana будет интегрирован в пакет приложений по подписке Microsoft 365. Поддержка Cortana в качестве отдельного приложения для мобильных устройств будет прекращена в 2020 году.

В Великобритании, Австралии, Германии, Мексике, Китае, Испании, Канаде и Индии мобильное приложение будет отключено 31 января. Дата прекращения поддержки Cortana в других регионах не называется.

«31 января 2020 года мы прекращаем поддержку приложения Cortana для Android и iOS на вашем рынке. На этом этапе созданный вами контент Cortana, например напоминания и списки, больше не будет работать в мобильном приложении Cortana или в Microsoft Launcher, но к нему всё равно можно будет получить доступ через Cortana в Windows», — говорится в сообщении службы технической поддержки Microsoft в Великобритании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года специалисты компании Loup Ventures протестировали умные колонки с наиболее голосовыми помощниками. В ходе теста помощнику Google Assitent удалось правлиьно ответить на 87,9% вопросов, Apple Siri — на 74,6%, Amazon Alexa — 72,5%, Microsoft Cortana — 63,4%.