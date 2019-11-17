Токио, , 12:32 — REGNUM Владельцы смартфонов Sony Xperia 1 и Xperia 5 получат обновление операционной системы Android до 10 версии в декабре 2019 года. Об этом сообщается в блоге мобильного подразделения Sony.

Во вторую волну обновления операционной системы войдут устройства Xperia 10, 10 Plus, XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium и XZ3. Android 10 на этих смартфонах будет доступен в начале 2020 года.

В Sony не сообщили о планах по обновлению операционной системы на смартфонах других моделей. Также в компании отметили, что сроки и доступность новой версии Android в различных регионах могут зависеть от местных операторов связи.

Напомним, компания Google выпустила стабильную версию мобильной операционной системы Android 10 в начале сентября 2019 года. С этим обновлением была добавлена «тёмная тема», переработана система навигации жестами, а также ряд других функций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Google представила Android 10 в версии Go Edition, предназначенную для устройств с невысокой производительностью.