Окленд, Новая Зеландия, , 12:31 — REGNUM Компания Grinding Gear Games анонсировала вторую часть компьютерной игры в жанре Action/RPG Path of Exile на мероприятии ExileCon. Об этом сообщает Polygon.

Многопользовательская игра Path of Exile для персональных компьютеров была выпущена в 2013 году. В 2017 году состоялся релиз версии для приставки Xbox One, в 2019 — для PlayStation 4.

На ежегодном мероприятии ExileCon в Окленде разработчики рассказали, что работают над второй частью игры. Вторая часть серии будет реализована на новой технической платформе, при этом в Grinding Gear Games пообещали сохранить многочисленные дополнения, которые были выпущены с 2013 года.

Видеоролик с игровым процессом Path of Exile 2 опубликован на канале проекта на видеохостинге YouTube. Ожидается, что бета-версия игры будет выпущена в течение года.

Также разработчики рассказали о работе над Path of Exile Mobile — версией первой игры серии для мобильных устройств. Генеральный директор Grinding Gear Games Крис Уилсон объяснил, что мобильная версия будет адаптирована для устройств с небольшими экранами и коротких игровых сессий, а в остальном останется той же игрой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября компания Blizzard анонсировала четвёртую игру серии Diablo в том же жанре Action/RPG.