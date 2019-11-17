Дубай, ОАЭ, , 11:51 — REGNUM Новый российский гражданский вертолёт Ми-38 будет представлен на авиасалоне Dubai Airshow 2019. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Авиасалон в Дубае, проходящий с 17 по 21 ноября, станет первой международной выставкой для гражданской версии вертолёта Ми-38. Впервые серийная версия этого вертолёта в гражданском исполнении была представлена в августе на авиасалоне МАКС-2019 в Москве.

Разработкой и производством Ми-38 занимается холдинг «Вертолёты России» (входит в Ростех). Максимальная взлётная масса гражданской версии вертолёта составляет 15,6 тонны, дальность полёта — до 1 000 км.

В Ростехе отметили, что важным конкурентным преимуществом российского вертолёта является его стоимость, которая существенно ниже аналогов иностранного производства. Также современные технические решения позволяют использовать этот вертолёт в широком диапазоне климатических условий.

«Особый интерес у эксплуатантов из стран Ближнего Востока должны вызвать доработки, направленные на обеспечение надёжной и комфортной работы новой машины в условиях жаркого климата и пустынного рельефа местности», — объяснил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин заявил, что поставки вертолётов Ми-38 в транспортно-десантной модификации в войска будут начаты до конца 2019 года.

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