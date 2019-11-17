Вашингтон, , 11:13 — REGNUM На глобальном рынке умных колонок в третьем квартале 2019 года было поставлено 28,6 млн устройств, что на 44,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом свидетельствует отчёт компании Canalys.

Программа обновления умных колонок Echo, позволяющая заменить устройство предыдущей версии на более новое с доплатой, позволило американской компании Amazon поставить в третьем квартале года более 10 млн устройств такого типа (36,6% рынка).

Остальные крупнейшие производители поставили примерно равное количество устройств за этот период: Alibaba — 3,9 млн, Baidu — 3,7 млн, Google — 3,5 млн, Google — 3,5 млн, Xiaomi — 3,4 млн. Наиболее существенный рост показала китайская компания Baidu, за год нарастившая квартальные поставки умных колонок на 290%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе СМИ узнали о планах Сбербанка по выпуску умной колонки. Ожидается, что это электронное устройство будет представлено в 2020 году.