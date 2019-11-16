Пекин, , 16:00 — REGNUM Китайская компания BOE Technology производит гибкие экраны на органических светодиодах (OLED) и для смартфонов Huawei Mate X, и для устройств Motorola RAZR, заявил вице-президент BOE Вэй Вэй на конференции Tech World 2019. Об этом сообщает Gizchina.

Ранее было известно, что компания BOE поставляет гибкие OLED-дисплеи для смартфонов Huawei. На конференции Tech World 2019 представитель BOE объявил, что компания является поставщиком гибких экранов и для смартфонов Motorla RAZR.

Таким образом, BOE Technology производит гибкие дисплеи для двух из трёх представленных смартфонов с гибким экраном. Южнокорейская компания Samsung производит складывающиеся OLED-дисплеи для смартфонов Galaxy Fold на собственном предприятии.

Напомним, компания Huawei начала продажи первой модели смартфона с гибким экраном Mate X 15 ноября. В январе 2020 года в продажу поступят смартфоны Motorla RAZR, также оборудованные складывающимся дисплеем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года китайская компания BOE Technology начала расширение производства AMOLED-дисплеев. В BOE планируют к концу 2019 года сравняться по объёмам производства таких дисплеев с действующим лидером рынка — южнокорейской компаний Samsung.

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