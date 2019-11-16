Сеул, , 15:44 — REGNUM Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3. Испытания проводились военнослужащими американской бронетанковой бригады Greywolf, они же и выложили видеозапись испытаний на своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Маневр развернулись в Южной Корее. В южнокорейской армии на 2017 год находилось 80 танков Т-80У.

Вес этой боевой машины составляет 46 тонн. Танк оснащен комплексом управляемого ракетного вооружения «Рефлекс-М» и комплексом управления оружием «Иртыш».

Эти танки эксплуатируются с 1985 года. Основная масса этих танков находится в России. Также они есть в Южной Корее и в составе вооруженных сил Кипра.

Участники маневров пишут, что «на холмах у газотурбинных двигателей этим утром особый звук».

https://twitter.com/3rd8cav/status/1195152842157244416