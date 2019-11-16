Вашингтон, , 15:58 — REGNUM Руководство американской компании Amazon подало запрос на пересмотр итогов конкурса на создание облачной инфраструктуры для министерства обороны США. Об этом сообщает Federal Times.

Речь идёт контракте на сумму около $10 млрд по реализации проекта защищённой облачной инфраструктуры структуры JEDI для американского военного ведомства. В конкурсе на этот контракт участвовали компании Amazon, Microsoft, Oracle, IBM и Rean Cloud. Эксперты ожидали, что контракт Пентагона получит Amazon, однако победителем конкурса стала компания Mircosoft.

В подразделении Amazon по разработке облачных сервисов — Amazon Web Services — решили оспорить итоги конкурса. В Amazon Web Services подтвердили, что соответствующее обращение было подано в федеральный суд США. В компании отметили, что военное ведомство могло отказаться от сотрудничества с Amazon по политическим причинам.

«Мы считаем, что для нашей страны крайне важно, чтобы правительство и его избранные лидеры управляли закупками объективно и таким образом, чтобы не было политического влияния. Многочисленные аспекты процесса оценки JEDI содержали явные недостатки и, возможно, предвзятость. Важно, чтобы эти ошибки были рассмотрены и исправлены», — прокомментировал генеральный директор Amazon Web Services Энди Джасси.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, итоги конкурса на контракт по созданию системы JEDI для министерства обороны США были объявлены в конце октября 2019 года.

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