Пекин, , 14:54 — REGNUM Китайская компания Huawei начала продажи своего первого смартфона со складным экраном Mate X на внутреннем рынке. Об этом сообщает The Verge.

Первоначально компания Huawei планировала выпустить модель смартфона со складным экраном в июне. Из-за выявленных технических проблем релиз был перенесён сначала на сентябрь, а позже на ноябрь.

Официальный запуск продаж смартфонов Mate X в Китае состоялся 15 ноября. В настоящее время устройство можно приобрести только в интернет-магазине Huawei Vmall. Стоимость этой модели смартфона составляет 16 999 юаней (около $2400).

Смартфон Mate X оснащён собственным процессором Huawei Kirin 980, а также мобильным 5G-модемом. Характерным отличием этой модели от складных устройств Samsung и Motorola является то, что экран складывается не внутрь, а наружу, образуя два внешних дисплея.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре компания Motorola представила смартфон со складным экраном Razr. Продажи этой модели будут запущены в январе 2020 года.

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