Пекин, , 13:35 — REGNUM Операционная система Harmony OS будет готова к использованию на смартфонах через шесть-девять месяцев, заявил вице-президент Huawei Винсент Панг в интервью Business Insider.

Представитель Huawei объяснил, что разрабатываемая компанией операционная система предназначена не только для смартфонов. На базе Harmony OS также смогут работать устройства интернета вещей и умного дома.

Панг объяснил, что решение о применении Harmony OS в качестве базовой операционной системы для смартфонов Huawei и Honor будет принято после того, как наступит определённость в отношении американских санкций.

Вице-президент Huawei добавил, что в любом случае Harmony OS будет готова к запуску следующего флагманского смартфона Huawei, то есть в течение шести-девяти месяцев.

«Мы не можем больше ждать, мы пропустили один флагман», — подытожил Винсент Панг, имея в виду смартфон Huawei Mate 30, выпущенный на базе открытой версии Android и не поддерживающий сервисы Google.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре издание GizChina со ссылкой на источники в отрасли рассказало, что следующая линейка смартфонов Huawei будет поставляться с двумя операционными системами. Версии с Harmony OS будут предназначены для внутреннего рынка Китая, версии с Android — для внешнего.