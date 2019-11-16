Москва, , 11:52 — REGNUM Российская государственная корпорация «Росатом» рассекретила приказ, который ранее носил высшую степень секретности, касающийся создания в СССР первой отечественной крылатой ракеты П-5, которя является предтечей нынешних «Калибров».

В августе 2020 года отечественная атомная отрасль будет отмечать 75-летие. В рамках подготовки к этому юбилею «Росатом» публикует архивные материалы об истории отрасли.

Среди публикуемых документов на портале «История Росатома» выложены факсимиле архивных документов, в том числе связанных с советским атомным проектом. Многие из этих документов ранее никогда не публиковались.

В частности, опубликован приказ по министерству среднего машиностроения СССР от 17 августа 1955 года. На приказе стоит пометка «Совершенно секретно (особая папка)», а также стоит дополнительный гриф «Хранить наравне с шифром». Это означает самую высокую степень закрытости сведений.

Приказ, подписанный заместителем министерства среднего машиностроения СССР Борисом Ванниковым предписывает Опытному конструкторскому бюро №52 Министерства авиационной промышленности создать 40 экспериментальных самолетов-снарядов системы П-5 для подводной лодки.

Напомним, что самолет-снаряд П-5 — это первая в мире ракета морского базирования с крылом, которое автоматически раскрывалось после старта. До этого крылатую ракету либо нужно было собирать перед стартом, либо же нужно было предварительно раскрыть крыло. Конструкция крылатой ракеты П-5 стала классической как для российского, так и для мирового ракетостроения.

Собственно, ракета П-5 является предком современных российских крылатых ракет «Калибр».