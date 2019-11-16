Берлин, , 12:35 — REGNUM Немецкий автомобильный концерн Volkswagen инвестирует 60 млрд евро ($66,12 млрд) к 2024 году в разработку гибридных автомобилей, электромобилей и смежных технологий. Об этом сообщает Reuters.

Эти средства будут направлены на разработку 75 моделей электромобилей и 60 моделей гибридных авто. Для этого будет переоборудован завод Volkswagen в Эмдене (Германия), а также построено ещё одно предприятие по производству электромобилей.

В Volkswagen рассчитывают, что всего к 2029 году будет выпущено около 29 млн электромобилей, 20 млн из которых будут произведены на базе модульной платформы Volkswagen MEB. Отметим, электромобили на базе платформы MEB, разработанной концерном Volkswagen, также выпускают компании Audi, SEAT и Skoda.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Volkswagen рассказали о предстоящем расширении завода в городе Чаттануга (США) для запуска производства электромобилей в 2022 году.

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