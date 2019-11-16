Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Годовой доход от рекламы американской компании Apple к 2025 году достигнет $11 млрд. Об этом рассказал Reuters аналитик JP Morgan Самик Чаттерджи.

Компания Apple стремится диверсифицировать свои доходы в связи со стагнацией рынка смартфонов. Для этого компания развивает сегмент услуг, таких как сервисы Apple Care и Apple Music. В третьем квартале 2019 года совокупная выручка Apple в сфере услуг составила около $12,5 млрд.

Аналитик Самик Чаттерджи отметил, что рекламные возможности Apple остаются недооценёнными. Он рассказал, что в 2019 году совокупный доход от рекламы компании Apple составит около $2 млрд. Прогнозируется, что эти доходы будут ежегодно увеличиваться на треть и достигнут $11 млрд к 2025 году.

Чаттерджи объяснил, что ранее рекламные доходы Apple в основном приносили магазин приложений App Store и интернет-браузер Safari. Ожидается, что быстрый рост рекламных доходов будет достигнут за счёт недавно запущенного сервиса потокового вещания видео Apple TV+.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября компания Apple запустила сервис потокового вещания видео Apple TV+, предоставляющий доступ к оригинальным телесериалам по подписке.