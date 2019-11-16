Париж, , 10:16 — REGNUM Правительство Франции и восемь крупнейших частных компаний страны подписали соглашение о взаимодействии в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает Reuters.

Сторонами соглашения стали французское правительство и компании Airbus, Dassault Aviation, Thales, Safran, Ariane Group, MBDA, Naval Group и Nexter. Действие соглашения о взаимодействии в сфере кибербезопасности продлится три года, подробности договорённостей между правительством и руководством частных компаний не раскрываются.

Отметим, специалисты по кибербезопасности компании Wavestone посчитали, что в период с сентября 2018 года по август 2019 года было зафиксировано 40 крупных кибератак на французские компании и учреждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу рассказала, что к началу декабря по предложению России должна быть подготовлена международная конференция по вопросам кибербезопасности.