Шанхай, Китай, , 09:50 — REGNUM Китайская компания Huawei представит новый планшетный компьютер семейства MatePad 25 ноября на мероприятии в Шанхае. Об этом сообщает Gizchina.

Директор потребительского подразделения Huawei Ю Чэндун рассказал об официальном мероприятии компании на своей странице в социальной сети Weibo. На опубликованной фотографии видны слова MatePad, поэтому новое устройство станет продолжение линейки планшетных компьютеров Huawei.

Ожидается, что Huawei MatePad будет оснащён самым продвинутым однокристальным чипом Huawei Kirin 990. Характерной особенностью нового планшета станет полноэкранный дизайн с вырезом под фронтальную камеру. Ещё две камеры будет размещено на задней панели устройства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре инсайдер Эван Бласс рассказал, что Huawei MatePad Pro будет очень похож по внешнему виду на планшетный компьютер от Apple iPad Pro.

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