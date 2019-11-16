Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано и бортинженер американского аэрокосмического агентства NASA Эндрю Морган провели выход в открытый космос для ремонта магнитного альфа-спектрометра. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Выход в открытый космос продолжался 6 часов 39 минут. За это время астронавты завершили первый этап работ по ремонту системы терморегуляции магнитного альфа-спектрометра AMS-02.

Отмечается, что работы были проведены с опережением графика — членам экипажа МКС удалось выполнить часть операций, запланированных на второй выход. Планируется, что всего для ремонта детектора частиц потребуется пять выходов в открытый космос.

Напомним, AMS-02 был установлен за бортом МКС в мае 2011 года. После замены жидкостных линий системы терморегуляции магнитный альфа-спектрометр сможет использоваться ещё более 5 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на ноябрь и декабрь 2019 года в NASA также были запланированы несколько выходов в открытый космос для замены аккумуляторов, установленных на внешней стороне борта орбитальной станции. Эти выходы были перенесены на 2020 год в связи с вышедшим из строя контроллером BCDU (блок зарядки-разрядки аккумулятора).

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