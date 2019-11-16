Пхеньян, , 06:10 — REGNUM Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил учения военно-воздушных сил и сил противовоздушной обороны, передает 16 ноября Центральное телеграфное агентство КНДР.

Отмечается, что Пхеньн проводит такие учения в форме соревновательного противостояния различных подразделений друг другу. По итогам проведённого мероприятия, Ким Чен Ын выразил «огромное удовлетворение» работой пилотов, которые продемонстрировали «непобедимую мощь» лётного корпуса.

«Как бы громко враги ни хвастались своими технологическими преимуществами, они никогда не смогут превзойти политико-идеологические, боевые и моральные преимущества наших военных», — сказал лидер КНДР на встрече с военными.

Ранее в Пхеньяне состоялся турнир по теннису, в котором приняли участие работники центральных ведомств Северной Кореи. В товарищеском соревновании участвовали более 40 команд из различных ведомств КНДР.

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