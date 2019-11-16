Токио, , 05:49 — REGNUM Компания Nissan решила отозвать около 450 тысяч автомобилей по всему миру из-за обнаруженных проблем с утечкой тормозной жидкости, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что специалисты обнаружили неисправность насоса антиблокировочной системы. Отмечается, что из-за утечки жидкости может произойти короткое замыкание и возгорание, если тормозная жидкость попадет на электронную плату управления.

Решение компании затронет в основном автомобили, произведенные для Северной Америки. В частности, будут отозваны кроссоверы Murano моделей 2015−2018 года и седаны Maxima 2016−2018 годов. Акция по отзыву дефектных автомобилей продлится до лета 2020 года.