Пекин, , 19:57 — REGNUM Для защиты беспилотников и ракет от воздействия боевых лазеров в Китае разрабатывают системы защиты от лазерных лучей, сообщает 15 ноября издание South China Morning Post.

По утверждению издания, речь идёт о нескольких научно-исследовательских проектах по разработке покрытия, рассеивающего или перенаправляющего лазерный луч, уменьшая его воздействие или делая безвредным.

«Антилазерное» покрытие создаётся в первую очередь для защиты беспилотников и ракет с тепловым наведением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пентагоне заявили о планах проведения первых испытаний корабельных лазерных систем до конца 2019 года.

Эти системы должны защитить корабли ВМС США от вражеских беспилотников и ракет с тепловыми системами наведения.

Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу: на учениях «Центр-2019» впервые с 1981 года десантирован целый полк