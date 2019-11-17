Сеул, , 12:41 — REGNUM Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor ищет новые пути завоевания американского рынка. В частности, планируется запустить в Лос-Анджелесе ряд транспортных сервисов, первым из которых стал каршеринг, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Развитие проекта будет осуществляться венчурной компанией MoceanLab, принадлежащий Hyundai Motor. В ближайшие годы запланирован запуск так называемого «райдшеринга» — использования автономных автомобилей различными пользователями, а также проекта мультимодальных перевозок с помощью различных видов наземного и даже воздушного транспорта. В 2028 году в Лос-Анджелеса пройдёт Олимпиада, и Hyundai Motor рассчитывает, таким образом, внести ощутимый вклад в транспортировку зрителей и горожан и расширить клиентскую базу.

Ранее Hyundai Motor инвестировал в транспортные стартапы Grab, Ola и Aptiv. Также компания проводит совместные с Яндексом испытания беспилотных авто для перспективного использования в такси.