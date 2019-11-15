Брюссель, , 17:06 — REGNUM Европейская компания MBDA, занимающаяся производством ракетного оружия, заявила о готовности приступить к разработке европейской системы противоракетной обороны нового поколения, сообщает 15 ноября Naval News.

Поводом для этого стало одобрение Советом Европы проекта TWISTER (Timely Warning and Interception with Space-based TheatER surveillance) в рамках программы Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO).

Проект TWISTER предусматривает создание противоракеты сухопутного и морского базирования, способной перехватывать существующие и перспективные воздушные объекты включая маневрирующие баллистические ракеты средней дальности, гиперзвуковые и сверхзвуковые крылатые ракеты, планирующие гиперзвуковые блоки, а также боевые самолёты нового поколения.

Заявлено, что такая универсальная противоракета должна быть создана к 2030 году.

«Эта разработка станет качественным рывком вперед для всей европейской ракетной отрасли. У нас достаточно возможностей, чтобы реализовать столь сложный проект в сотрудничестве с нашими промышленными партнерами», — заявил генеральный директор компании MBDA Эрик Беранже.

Как сообщало ИА REGNUM, гиперзвуковым оружием на данный момент располагает только Россия. В Китае его испытания вышли на завершающую фазу. В США работы над гиперзвуковыми ракетами только начались.

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