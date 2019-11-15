Маунтин-Вью, США, , 16:17 — REGNUM Google добавила в свою поисковую систему новую функцию, которая поможет пользователям научиться произносить сложные слова. Рекламный ролик компания разместила 15 ноября на своём официальном YouTube-канале.

Инструмент использует технологию распознавания речи и предоставляет пользователям обратную связь во время обучения, разбивая слова на слоги. Пока система предлагает практиковаться только в произношении слов американского варианта английского языка, однако отмечается, что в ближайшее время появится испанская версия.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Google планирует предложить пользователям оформление банковских счетов. Компания планирует реализовывать проект совместно с финансовым конгломератом Citigroup и Стэнфордским федеральным кредитным союзом.

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