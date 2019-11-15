Вашингтон, , 15:38 — REGNUM Счётная палата США (The Government Accountability Office — GAO) пришла к выводу, что министерство обороны США сталкивается с серьёзными проблемами в поддержании растущего флота F-35. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com со ссылкой на отчёт GAO.

F-35 Иван Шилов © ИА REGNUM

В США считается, что истребитель F-35 Lightning II предоставляет ключевые авиационные возможности для поддержки стратегии национальной обороны США. Кроме того, F-35 также является самой дорогостоящей американской системой вооружения, а расходы США на обеспечение жизнедеятельности оцениваются более чем в 1 триллион долларов в течение её жизненного цикла.

По состоянию на октябрь 2019 года в эксплуатации ВС США и стран союзников находилось более 435 самолётов F-35. Причём ожидается, что в течение всего срока действия программы будет задействовано более 3 300 самолётов этой марки.

Счётная палата США пишет, что с мая по ноябрь 2018 года процент возможности полёта истребителей F-35 для выполнения одной миссии от общего количества времени составил 52%. В то же время минимальные требования к этому показателю — 75%.

В течение того же периода времени полная боеспособность — или процент времени, когда самолёт может выполнять все поставленные задачи — составляла около 27%, по сравнению с минимальным требованием в 60%.

В отчёте Счётной палаты США говорится, что по состоянию на апрель 2019 года программа F-35 не соответствовала четырём из восьми целей по надежности и ремонтопригодности, которые определяют вероятность того, как долго самолёт будет находиться на техническом обслуживании и будет недоступен для эксплуатации.

В докладе также отмечается, что проблемы надежности усугубляются ограниченными возможностями министерства обороны США по ремонту сломанных деталей на военных складах. Возможности для ремонта деталей для F-35 в настоящее время отстают от графика на 8 лет.