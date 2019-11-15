Москва, , 15:59 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai запатентовала в России дизайн нового кроссовера Hyundai Palisade, который станет преемником Grand Santa Fe. Изображения нового семиместного кроссовера появились в открытой базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Стоит отметить, что пока компания не получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), который дает право на продажу модели в стране, однако она уже запатентовала дизайн Palisade.

Hyundai Palisade был представлен осенью 2018 года. Длина внедорожника составляет 4981 мм, ширина равна 1976 мм, а высота — 1750 мм. Колесная база составляет 2900 мм.

Предусмотрены два варианта двигателей: бензиновый мотор V6 на 3,8 л мощностью 295 «лошадей» и дизельный на 2,2 л мощностью 150 л. с. Агрегатируются силовые установки с 8-ступенчатым «автоматом». Привод у автомобиля может быть передним и полным.

Напомним, по предварительной информации, реализация Hyundai Palisade в России стартует в первой половине 2020 года. Причем он придет на смену Grand Santa Fe, который собирается на калининградском заводе.

Читайте также: Haval занимает дилерские центры Ford в России — СМИ