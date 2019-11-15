Берлин, , 14:15 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi представил обновленный седан в «заряженной» версии S8. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Audi S8 Motor1

Рестайлинг был проведен и в плане технического оснащения флагманского седана немецкой марки, и в плане его экстерьера. Так, автомобиль получил турбированный двигатель с двойным наддувом на 4 литра мощностью 571 л. с. и 800 Нм крутящего момента. Агрегатируется мотор с восьмиступенчатой коробкой «автомат».

Такая силовая установка позволяет разогнаться автомобилю с 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Благодаря мягкой гибридной технологии, которая состоит из 48-вольтового стартер-генератора и литий-ионного аккумулятора на 68 Ач, Audi S8 может проехать на небольшой скорости только на одной электрической тяге и экономить до 0,8 литра топлива на 100 км пути.

Рестайлинговый седан Audi S8 получил модернизированные бампера, глянцевые накладки на наружных зеркалах и порогах. Кроме того, обут автомобиль в 21-дюймовые диски с другим рисунком.

Напомним, компания Audi получила две награды в конкурсе «Золотой руль» в Берлине.

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