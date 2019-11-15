Вашингтон, , 13:51 — REGNUM Снимки нового электрифицированного кроссовера Mustang Mach-E американской компании Ford были обнародованы до официальной премьеры. Об этом сообщается на сайте Motor.

Ford Mustang Mach-E Motor.ru

Автопроизводитель представит новинку в Лос-Анджелесе 18 ноября. На этом мероприятии Ford также объявит о старте продаж Mustang Mach-E в США и Европе. Позднее автомобиль появится в продаже на китайском авторынке.

Однако информация об автомобиле уже сейчас появилась в сети. Так, первой комплектаций электрокросса станет First Edition. В этой версии автомобиль будет стоить 59 900 долларов (3,8 миллиона рублей), затем будет идти самая бюджетная версия за 43 895 долларов (2,8 миллиона рублей). В топовой версии авто получит в названии приставку GT и будет стоить 60 500 долларов (3,85 миллиона рублей).

Известно, что на одной зарядке электрокроссовер сможет проехать до 600 км по циклу WLTP.

Напомним, что название Mach автокомпания использует для обозначения только самых мощных моделей Mustang. Первоначально Ford планировал назвать свой новый электрифицированный кроссовер Mach 1, однако затем отказался от этой идеи, поскольку фанаты марки с этим не согласились. Все дело в том, что наименование Mach 1 использовалось только на «топовых» вариантах Mustang в 1960—1970-х годах, а потом и в начале 2000-х.

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