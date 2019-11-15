Пекин, , 10:58 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz и китайская компания BYD представили новый совместный кроссовер Denza X. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Denza X Motor.ru

В движение кроссовер приводит гибридный агрегат мощностью 587 «лошадей». За основу новинки взят BYD Tang второго поколения, а над экстерьером и интерьером автомобиля поработали немецкие дизайнеры, о чём говорит табличка на кузове машины «Styled by Mercedes-Benz».

Немецкие автопроизводители снабдили Denza X специальным планшетом на 15,6 дюйма для управление опциями машины и мультимедийной развлекательной системой. За рулевым колесом расположена электронная приборная панель диагональю 12,3 дюйма.

Для управления трансмиссией предусмотрен джойстик коробки передач, а над ним нависают три круглых спиральных воздуховода. Кроме того, у сидений есть опция регулировки с помощью кнопок на дверях. Также стоит отметить, что салон обтянут кожей и имеет декоративные вставки из дерева.

Напомним, в октябре текущего года российские автолюбители приобрели 3787 новых авто компании Mercedes-Benz, что на 15% больше по сравнению с таким же месяцем 2018 года.

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