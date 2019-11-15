Циндао, Китай, , 10:00 — REGNUM Китай успешно испытал непилотируемое парусное судно мониторинга погоды на море, сообщили в Китайской академии наук, передает 15 ноября газета «Жэньминь жибао».

Парусное судно «Хайоу», что означает в переводе с китайского «чайка», было разработано Шэньянским институтом автоматизации при Китайской академии наук. Оно показало хорошую производительность в вопросе контроля курса, позиционирования и удержания заданного пути в рамках проведенных морских испытаниях близ города Циндао провинции Шаньдун.

Длина лодки составляет 3,5 метров при весе 180 кг. Она способно продавить долгосрочные метеорологические наблюдения, используя для этого движущую силу ветра и солнечную энергию, как источник электропитания для систем управления, сенсоров, датчиков и прочего оборудования. Судно может управляться удаленного и передавать данные на базу в реальном времени.