Берлин, , 09:49 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen приступила к расширению своего производства в городе Чаттануга в штате Теннесси. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Немецкая компания намерена организовать в США производство электрифицированных моделей и аккумуляторных батарей.

Главным образом Volkswagen собирается наладить выпуск электромобилей ID.CROZZ. Вложить в проект компания намерена 800 млн долларов. При этом площадь кузовного цеха, который будет построен, составит 52,4 тыс. кв. м. Volkswagen дополнительно создаст 1000 новых рабочих мест.

По планам компании, производство электрокаров начнется в Чаттануга в 2022 году. При этом производить там намерены четыре модели: седан Passat, семиместный Atlas, пятиместный Atlas Cross Sport и электромобиль ID.CROZZ. Стоит отметить, что выпускаться они будут на всех линиях вперемешку.

Напомним, компания Volkswagen планирует к 2025 году производить и продавать более 1 млн электромобилей в год.

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