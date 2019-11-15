Пекин, , 09:30 — REGNUM Китайским авиалиниям потребуется дополнительно 7630 пассажирских самолетов к 2038 году в связи с ростом спроса на авиаперелеты и амортизацией, сообщили в Государственной авиационно-промышленной корпорации Китая (AVIC), передает агентство Синьхуа.

Компания AVIC выпустила свой ежегодный прогноз развития рынка гражданской авиации Китая с 2019 по 2038 годы в городе Сиань, столице провинции Шэньси на северо-западе Китая.

Среди китайского всего авиационного флота Поднебесной числится 1460 широкофюзеляжных магистральных лайнеров, 5168 узкофюзеляжных магистральных лайнеров и 1002 региональных лайнеров, сообщил замдиректора научно-исследовательского центра AVIC Хуан Юймин. Узкофюзеляжные магистральные лайнеры продолжают занимать большую долю всего гражданского флота КНР.

Однако, в настоящее время общая загруженность крупнейших аэропортов и авиамаршрутов Китая наряду со стремительным развитием международного бизнеса приведет к росту спроса на широкофюзеляжные самолеты, говорится в докладе. Отмечается также, с ближайшие два десятилетия коэффициент загруженности пассажирских рейсов на китайских авиалиниях останется на уровне 84%.