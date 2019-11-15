Сеул, , 08:58 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai планирует запустить производство пикапов Santa Cruz в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

В качестве производственной площадки для выпуска новинки руководство бренда выбрало завод Hyundai в американском городе Монтгомери, штат Алабама. Здесь Santa Cruz будет изготавливаться вместе с такими моделями, как Santa Fe, Sonata и Elantra.

Для производства модели компании потребуется модернизировать производственные мощности на сумму порядка 410 млн долларов. На эти средства будут построены дополнительные участки в цехах штамповки, сварки и обработки изделий. Кроме того, необходимо увеличить количество работников завода еще на одну тысячу человек.

Напомним, концепт Santa Cruz был представлен в 2015 году на автомобильном салоне в Детройте.

Напомним также, что в конце ноября нынешнего года планируется подписание соглашения об инвестиционном сотрудничестве между правительством Индонезии и компанией Hyundai для разработки нового электромобиля. Сумма инвестиций в проект составит один млрд долларов США.

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