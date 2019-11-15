Вашингтон, , 02:39 — REGNUM Самолеты AWACS, которые стоят на вооружении НАТО, будут заменены на более совершенные аппараты. Об этом 14 ноября заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, выступая на промышленном форуме в Вашингтоне.

По словам генсека процесс замены должен завершиться к 2035 году. Столтенберг уточнил, что в новых самолетах будут использованы прорывные технологические решения, такие как автономные системы, искусственный интеллект и большие данные.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября власти США объявили, что планируют увеличить парк новейших истребителей пятого поколения F-35 в Европе для «сдерживания России».

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