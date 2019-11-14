Галифакс, Канада, , 22:14 — REGNUM В Канаде спущен на воду второй серийный патрульный корабль арктической модификации типа Harry DeWolf, сообщает 14 ноября портал navaltoday.com.

Торжественная церемония спуска корабля на воду была проведена на верфи компании Irving Shipbuilding в Галифаксе.

Первым кораблём в этой серии стал патрульный корабль арктической зоны HMCS Harry DeWolf, второму аналогичному кораблю присвоено название HMCS Margaret Brooke.

В состав Королевских военно-морских сил Канады он должен войти в 2020 году. Стоит отметить, что на стапелях в различной степени готовности находятся ещё два корабля аналогичного типа.

Прибрежные корабли проекта Arctic Offshore Patrol Ship (AOPS) предназначены для использования в Канадском арктическом архипелаге для наблюдения, разведки и контроля над экономической зоной.

Корабли длиной 103 метра при водоизмещении 6440 тонн способны преодолевать льды толщиной до метра. Они вооружены 25-мм автоматической пушкой BAE MK38 и двумя 12,7-мм пулемётами M2 Browning. На палубе предусмотрены места для катера и вертолёта CH-148.

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