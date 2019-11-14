Осло, , 15:59 — REGNUM Последнее обновление браузера Opera принесет с собой новую функцию, которая позволит пользователям получить информацию о попытках его отслеживания со стороны рекламодателей и веб-сайтов. Об этом 14 ноября сообщил портал Engadget.

В случае включения новой функции, в адресной строке появится иконка щита, щёлкнув по которой пользователь сможет получить информацию о количестве заблокированных трекеров (технологий отслеживания). Разработчики также отверждают, что блокировка трекеров может на 20% ускорить работу браузера.

Ранее Opera Software выпустила игровую версию своего браузера, которая получила название Opera GX. Он позволяет при помощи настроек установить максимальные пределы загрузки оперативной памяти и процессора.

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