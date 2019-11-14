Париж, , 15:30 — REGNUM На юге Франции прошли первые лётные испытания прототипа беспилотного вертолёта марки VSR700. Вертолёт предназначен для использования с кораблей ВМС Франции. Он будет оснащён системой датчиков и предназначен для выполнения разведывательных и поисковых задач. Об этом сообщила компания Airbus Helicopters.

В ходе первых лётных испытаний 8 ноября 2019 года вертолёт был привязан к земле 30 метровыми кабелями. Он совершил несколько взлётов и посадок, а также висел в воздухе на протяжении 10 минут.

Последующие этапы программы лётных испытаний теперь будут развиваться в направлении свободного полёта. Конструкторы намерены перейти к совместным испытаниям с ВМС Франции в 2021 году.

Вертолёт VSR700 представляет собой беспилотный летательный аппарат в диапазоне максимальной взлётной массы 500−1000 кг. По мнению конструкторов, он предлагает лучший баланс возможностей по полезной нагрузке, выносливости и эксплуатационным расходам. VSR700 способен нести несколько полноразмерных военно-морских датчиков в течение длительного периода времени и может работать на существующих судах наряду с другими вертолётами.

Прототип VSR700 создан на базе лёгкого двухместного коммерческого вертолёта Cabri G2. По сравнению с ним он имеет специализированный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и усовершенствованную систему управления полётом, отсек полезной нагрузки вместо кабины пилота, предназначенный для управления оборудованием, а также более гладкую, более аэродинамическую форму для улучшения лётных характеристик.